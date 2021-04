Mückstein angelobt: Tag 1 für den neuen Gesundheitsminister

Politische Erfahrung hat Wolfgang Mückstein unter anderem bei den Koalitionsverhandlungen mit der Volkspartei sowie über zehn Jahre hinweg in der Ärztekammer gesammelt. Am Nachmittag nimmt er an der Regierungsklausur in Wien teil.

Der Bundespräsident erwähnte bei der Angelobung, dass der Gesundheitsminister in der Gesundheitskrise laut Verfassung "hauptverantwortlich" sei. "Er hat die wesentlichen Entscheidungen zu treffen." Zudem würdigte Van der Bellen Mücksteins praktische Erfahrung ("Sie haben die Folgen der Pandemie hautnah und ungefiltert in ihrer Praxis erlebt").