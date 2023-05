Suche nach neuem SPÖ-Chef: Halbzeit bei Mitgliederbefragung

Damit sollte aktuell tatsächlich niemand wissen, wie es bei der Abstimmung so läuft. Alle drei Lager versuchen beständig Optimismus zu verbreiten und bleiben unterwegs, auch wenn viele ihre Stimme längst abgegeben haben dürften. Babler ist diese Woche bei seiner Tour zwei Mal in Wien zu hören. Doskozil kann man bei seiner Freundschaftstour etwa noch in Gänserndorf treffen.

Die Amtsinhaberin ist zwar nicht auf offizieller Tour, hat aber in ihrer Funktion als Parteivorsitzende ausreichend Auftrittsmöglichkeiten. So hat sie diese Woche etwa Termine bei der Frauenorganisation, in der Arbeiterkammer und bei den Freiheitskämpfern. Gesamt hat Rendi-Wagner seit Mitte März 40 Auftritte zusätzlich zur normalen Partei-Arbeit absolviert.