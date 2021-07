Sub-Auspiciis-Promotionen: Ehrung für herausragende Nachwuchswissenschaftler

An der Universität Wien und der Universität Innsbruck sind am Montag drei Absolventen "sub auspiciis praesidentis rei publicae" promoviert worden. In Wien wurde der Mathematiker und Ökonom Martin Kerndler von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) geehrt, in Innsbruck erhielten die Mikrobiologin Nadine Präg und der Archäologe Matthias Hoernes den Ehrenring der Republik vom Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Voraussetzung für eine Promotion unter den Auspizien des Bundespräsidenten sind ein Vorzug in allen Oberstufenklassen, eine Reifeprüfung mit Auszeichnung, ein Studienabschluss, in dem alle Teile der Diplom- bzw. Bachelor- und Masterprüfungen sowie das Rigorosum mit "Sehr gut" benotet werden, sowie Bestbeurteilungen der Diplom- bzw. Masterarbeit und Dissertation. Dazu darf eine "im Durchschnitt normale Studiendauer" nicht überschritten werden.

Kerndlers Werdegang

An der Uni Wien schaffte das Kerndler - wobei er einen Teil der Ausbildung an der Technischen Universität (TU) Wien absolvierte. Dort nahm der St. Pöltner 2008 ein Studium der Statistik und Wirtschaftsmathematik auf, das er mit einer Masterarbeit über die Interaktion von Ausbildungsdauer und Pensionsantrittsalter in einer älter werdenden Bevölkerung abschloss. Für sein PhD-Studium der Wirtschaftswissenschaften wechselte Kerndler 2013 ans Doktoratskolleg "Vienna Graduate School of Economics" der Uni Wien. Dort vollendete er 2019 seine Dissertation, die die Auswirkungen mangelnder Lohnflexibilität theoretisch und empirisch untersucht. Mittlerweile ist er als Assistant Professor am Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik im Forschungsbereich Ökonomie wieder an der TU tätig.