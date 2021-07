So soll der Sport sein Comeback an Schulen feiern

Sportvereine und Schulen sollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Aus diesem Grund ist für 25. September 2021 der "Lange Tag des Sports" geplant, wie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Sportminister Werner Kogler (Grüne) Österreichs Direktoren in einem gemeinsamen Schreiben mitteilen - es liegt dem KURIER vor.

Die Schulleiter werden ersucht, sich an dem Angebot zu beteiligen.

Vernetzungsplattform

"Das Ziel an diesem Tag ist, dass Kinder und Jugendliche in Kooperationen mit den lokalen Vereinen entweder diverse Sportangebote am Vereinsstandort ausprobieren oder Angebote der Vereine direkt in den Schulen wahrnehmen können", heißt es im Schreiben. Jetzt gelte es, eine Plattform zur Vernetzung von Schulen und Vereinen zur Verfügung zu stellen.