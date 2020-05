Stronach und das ungeliebte Tirol-Team

Wer zahlt, schafft an. Das hat Frank Stronach seinem Team eindrücklich bewiesen. Der Parteigründer gab am Donnerstag nachträglich jener Tiroler Liste seinen Segen, die zuvor von der Bundesparteizentrale mit Klagsdrohungen eingedeckt worden war. Stronach wird demnach Hans-Peter Mayr im Wahlkampf unterstützen; er nützt damit die letzte Chance, bei der Landtagswahl am 28. April ein zählbares Ergebnis einzufahren.

Mayr bekam in einem Listenstreit von der Landeswahlbehörde Recht. Er hatte seinen Wahlvorschlag eingebracht, bevor die offizielle Stronach-Liste abgegeben wurde. Deren Spitzenkandidatin Sonja Ulmer zog gestern enttäuscht Konsequenzen: „Die Entscheidung ist zu akzeptieren. Aber mein Team und ich können sie nicht mittragen. Ich werde meine Funktion zurücklegen.“

Am Mittwoch verhandelte Stronach bis tief in die Nacht mit den Streitparteien über einen Kompromiss. Als gestern bei einem Frühstück mit dem Milliardär in der Inntal-Gemeinde Vomp über Details gesprochen wurde, saßen Ulmer und ihre Leute schon nicht mehr am Tisch.