Stronach auf Ideensuche bei Euro-Gegner

Wie soll’s mit dem Euro weitergehen?, wurde Frank Stronach am Montag bei einer Podiumsdiskussion der Kleinen Zeitung in Graz gefragt. „Ein schwieriges Thema“, antwortet der Milliardär. Schweizer, Schweden oder Norweger würden aber „nie so deppert sein“, sich dem Euro anzuschließen, und überhaupt: „Eine gemeinsame Währung, das kann es ja nicht sein. Wo kommst denn da hin, wie dumm ist das?“

Aber er sei noch auf Ideensuche und lasse sich von Professoren beraten.

Stringent war seine Haltung zur Eurokrise bisher nicht: Zuerst forderte er eine Rückkehr zum Schilling, die Idee wurde wohl wegen fehlenden Rückhalts in der Bevölkerung wieder verworfen. Dann forderte er 27 unterschiedliche Euro-Währungen. „Es wird dabei ein ganz natürlicher marktwirtschaftlicher Prozess sein, dass sich verschiedene Währungen wieder aneinander koppeln, so, wie das vor der Einführung des Euro der Fall war“, heißt es im Parteiprogramm. Aber endgültig scheint auch diese Forderung nicht.