Strolz' Abschied aus einer "verrückten Branche"

Als Matthias Strolz an einem sonnig-kühlen Septembernachmittag seine vorerst letzte Parlamentsrede hält, fällt weniger auf, was gerade alles passiert, sondern viel mehr was alles nicht passiert: Die Abgeordneten im Plenum schauen nicht auf ihr Handy, um eMails zu checken; sie tippen keine Reden in die Laptops, lesen keine Zeitung, kaum einer tratscht mit dem Sitznachbarn.

Es ist still, als der Klubchef der Neos spricht. Auffallend sogar. Und diese Ruhe, die so selten im Plenum zu beobachten ist, muss man wohl in gewisser Weise als ein Zeichen der Wertschätzung verstehen.

Ganz klar wird die Sache, wenn man einige Stunden zuvor im Plenum war: Am Beginn des Tages verabschiedete sich ein anderer, SPÖ-Mandatar Wolfgang Katzian, vom Parlament – der Gewerkschaftspräsident will sich voll auf den ÖGB konzentrieren.

Und bei diesem Rückzug ist die Situation eine gänzlich andere: Regierungsmandatare strafen Katzian mit demonstrativem Desinteresse – vielen sind Handy, Laptop und Sitznachbar weit wichtiger als die Rede des ÖGB-Chefs.

Das hatte wohl auch damit zu tun, dass der Spitzengewerkschafter seine letzte Parlamentsrede dafür nutzte, eine rhetorische Breitseite gegen die Regierung abzufeuern. „Die Unternehmer bestellen, die Regierung liefert!“, donnerte Katzian vom Rednerpult – und drohte ein wenig: „Wenn die Demontage des Sozialstaates weitergeht, dann werden wir uns wiedersehen – und zwar vor dem Parlament, und dann werden mehr als 120.000 Demonstranten da sein!“