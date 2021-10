Streit um Grenzzäune: Europa will für Mauern nicht zahlen

Europäische Union

Knapp 134.000 Menschen kamen heuer in den ersten neun Monaten illegal in der EU an. Das ist ein Anstieg von 68 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019. Das Coronajahr 2020 ist wegen der Grenzsperren nicht vergleichbar

117 Prozent

betrug der Anstieg entlang der Balkanroute: Bis Ende September wurden 40.200 illegale Grenzübertritte registriert