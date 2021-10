Als ehemaliger Rechtsberater an Österreichs EU-Botschaft in Brüssel kennt Schallenberg die Rechtslage in der EU bestens, und entsprechend kritisiert er das Vorgehen Polens: „Die Grundwerte der Europäischen Union sind unverhandelbar“, betonte Schallenberg. "Es kann kein Werte-Rosinen-Picken geben."

Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts sei „ein Bauprinzip des Binnenmarktes. Hier gehen wir in die Eingeweide der europäischen Konstruktion hinein“, warnte der Kanzler. Dennoch sei wichtig: Die Debatte führen, den Dialog offen halten, Konfrontationen vermeiden

.„Einen kühlen Kopf bewahren“ – das riet Schallenberg auch beim zweiten großen Krisenthema des Gipfelabends, den extrem gestiegenen Gaspreisen in Europa.