Streit um Aktenanlieferung: Finanzministerium zahlte 180.000 Euro für Gutachten

180.000 Euro Honorar für Juristen

In einer parlamentarischen Anfrage wollte SPÖ-Abgeordneter Kai Jan Krainer nun wissen, welche Kosten durch die Aktenlieferung entstanden sind. In der Anfragebeantwortung, die dem KURIER vorliegt, gibt das Finanzministerium an, dass die Transportkosten 420 Euro betrugen. Für die Rechtsgutachten, die am Ende nichts nutzten, zahlte das Finanzministerium beachtliche 180.226 Euro.

Sieben verschiedene Gutachten ließ das Finanzministerium zu diesem Thema von diversen Rechtsexperten erstellen. Das teuerste Gutachten kostete 93.600 Euro. Die Rechtsanwaltskanzlei Binder-Grösswang erstellte ein Gutachten über „Die Rechtsmäßigkeit der Vorgehensweise des Bundesfinanzministeriums bei der internen Informationserhebung zur Entsprechung des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs vom 3. März 2021“. Wenn man eine Rechtsanwaltsstunde mit rund 400 Euro Honorar ansetzt, dann wurden insgesamt 450 Stunden für die sieben Gutachten verrechnet.