"Strategisch notwendiger Unsinn“: Die Message Control zum Nachlesen

Gerald Fleischmann im KURIER-Gespräch über mögliche Leser:

"Wir haben immer Angst vor dem, was wir nicht kennen. Ich will in diesem Buch das Zusammenspiel von Politik und Medien offen zeigen, in a nutshell, wie es heißt, und damit Verständnis wecken."

über viele internationale Politik-Beispiele in seinem Buch:

"Warum ich so viele Beispiele aus den USA, Großbritannien oder Deutschland nenne ist ganz einfach: Ich versuche die Entwicklung des modernen polit-medialen Systems von seinem Urknall - dem TV-Duell Kennedy-Nixon - bis zur Gegenwart darzustellen."

über die türkise Kommunikation:

"Ob heute die Message Control wie 2017 funktionieren würde? Das kann ich nicht sagen. 2017 und 2018: Das war die Zeit des Brexit, von Macron und Trump. Es war Zeit für etwas Neues und genau das war unser Slogan damals. Sebastian Kurz war als Reformer genau der richtige Typ Politiker zu dieser Zeit. 2022 und heute ist wiederum Stabilität gefragt."

über Umfragen:

"Die tatsächlichen Umfragen gehen derzeit für die ersten drei Parteien von einem Korridor zwischen 23 und 26 Prozent aus. Deshalb ist für ÖVP, SPÖ und FPÖ alles möglich. Auch Karl Nehammer hat alle Chancen, Erster zu werden."

über unvergessene Bilder.

"Nie vergessen werde ich die Terrornacht in Wien, mit der auch das Buch beginnt, und den Moment zu Beginn der Pandemie, in dem Bernhard Bonelli im Bundeskanzleramt die Erklärung der Bioethik-Kommission vorliest, die der Politik eine Triage in den Krankenhäusern empfahl. Jeder dachte an die Situation, dass man mit seinem Papa ins Spital fährt, um ihn beatmen zu lassen, aber das Beatmungsgerät ein Jüngerer bekommt, weil er mehr Überlebenschancen hat."

über Nehammers Momentum:

"Karl Nehammer, das muss man immer bedenken, hatte sein Momentum noch nicht. Er konnte sein erstes Jahr nichts anderes tun, als Krisen zu managen. Er ist ist im Lockdown angelobt worden, in seine ersten 100 Tage fiel der Beginn des Ukraine-Krieges, die Teuerungs- und Energiekrise und ein drohender Gasmangel im Winter. Sein Momentum kommt erst."

über TikTok für Politiker:

"Nein, nicht jeder Politiker muss auf TikTok sein. Wichtig ist Authentizität. Wichtig bleibt bis auf Weiteres das Interview in einer Sonntagausgabe und der Live-Einstieg in den Hauptnachrichten."

über neue Plattformen:

"Radio wird als Informationsquelle vollkommen unterschätzt. Facebook ist die ultimative Reichweite, TikTok jene Plattform, mit der die Jüngsten erwischt werden. Wichtig ist, was die nächste Plattform sein wird, die wir heute noch nicht kennen. Kann sein, dass sie noch schneller wird als TikTok, auch wenn das kaum vorstellbar ist."