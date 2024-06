Folgt Strafzahlung? Regierung scheitert an EU-Frist für Klimaplan 2030

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) übermittelte zwar im Oktober einen Entwurf zur Begutachtung an die EU-Kommission. Dieser wurde aber von Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler wieder zurückgezogen, da er mit der ÖVP nicht abgesprochen war. Die Volkspartei befürchtete, dass der NEKP seitens der Kommission als Präjudiz gesehen werden könnte, also darin angekündigte Maßnahmen dann auch umgesetzt werden müssen.

Bis Ende Juni, also bis Sonntag, müsste Österreich nun den finalen Plan einreichen. Auch diese Frist wird die Regierung nicht schaffen, weshalb Österreich Strafzahlungen in Milliardenhöhe drohen. Die vorerst gute Nachricht: Dazu dürfte es so schnell nicht kommen, da der Großteil der EU-Staaten bei der Abgabe wohl säumig bleibt.

Bitte um eine "Streckung"

Offiziell begründen Klimaschutz- und Finanzministerium die Verzögerung in einer gemeinsamen Aussendung so: Es seien "umfangreiche Berechnungen des Umweltbundesamts erforderlich, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final abgeschlossen sind."

Man werde die EU-Kommission nun um "eine Streckung der Frist" bitten. Ziel sei eine "Fertigstellung bis Ende des Sommers". Die Bundesregierung sei jedenfalls entschlossen einen umfassenden Plan an die EU-Kommission zu übermitteln: "Nur so stellen wir die Erfüllung unserer europarechtlichen Verpflichtungen sicher. Die Emissionsreduktionen der letzten Jahre beweisen zudem, dass die heimischen Emissionen substantiell sinken und das österreichische Klimaziel erreichbar ist." Österreich will die EU-Klimaziele bekanntlich übererfüllen und bereits 2040 - also nicht erst 2050 - klimaneutral sein.

Auf EU-Ebene wird längst auch das Klimaziel für 2040 diskutiert: Der wissenschaftliche Beirat der EU-Kommission nannte ein Ziel von minus 90% bis minus 95%. Eine Entscheidung ist hier noch nicht gefallen.