Straches Spesen: Auch FPÖ-Wien droht rechtliches Ungemach

Das Ehepaar Strache hat in Summe mehr als 40.000 € monatlich erhalten. Zusätzlich zum öffentlichen Bezug als Spitzenpolitiker (Vizekanzler oder Klubobmann) hat die FPÖ ihrem Obmann üppige Spesenkonten im Bund, aber vor allem in Wien eingeräumt, einen Mietzuschuss von 2500 € und weitere Extras gewährt. Die Ehefrau bekam ein Salär zwischen 10.000 € und 15.000 € monatlich als "ehrenamtliche" Tierschutzbeauftragte. Heinz-Christian Strache und die Wiener FPÖ könnten aus mehreren Gründen mit dem Gesetz und mit Steuervorschriften in Konflikt gekommen sein. Das sagen vom KURIER befragte Steuerrechtsexperten.

1. Abgabenhinterziehung

Wurden laufend Abgaben hinterzogen, was bei einem Minimum von vier Jahren der Fall ist, dann droht laut Paragraf 38 Finanzstrafgesetz eine Strafe. Die kann bis zu 1,5 Millionen Euro und einem Strafmaß von bis zu vier Jahren Haft betragen.