Strache zu Gudenus: "Hätte ich das mitbekommen, wäre ich explodiert"

Corona als Thema für den Wien-Wahlkampf

Abseits der jüngsten Entwicklungen in der Ibiza-Affäre konzentriert sich Strache aber lieber auf die bevorstehende Wien-Wahl, bei der er mit seinem "Team HC Strache" reüssieren will. Punkten will er dabei etwa mit Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung und den seiner Meinung nach zu schwachen Hilfen für die Betroffenen. "Weg von den Placebos", meinte der frühere Vizekanzler in Richtung der türkis-grünen Bundesregierung.

Aber auch dem angeblich in Österreich herrschenden "Islamismus" sagte Strache erneut den Kampf an. Die Regierung fördere still Parallelgesellschaften, weswegen das Islamgesetz dringend repariert werden müsse. Team Strache-Generalsekreär Christian Höbart verwies zudem auf angebliche Bandenkriege in Wien und den Angriff auf einen Mann mit Downsyndrom. Die Einsatzgruppe Bandenkriminalität der Polizei gehöre dringend aufgestockt.

Auch die Pläne der Grünen in der Stadtregierung für eine autofreie Innenstadt geißelte Strache. Dass Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) laut eigener Aussage nicht informiert sei, ist für Strache, als würde ein Lokomotivführer nicht wissen, wohin der Zug fährt. Stattdessen brauche es mehr Tiefgaragen und Parkplätze, forderte der Spitzenkandidat, der sich weiterhin als "ernst zu nehmende neue politische Kraft" sieht. Strache: "Ich freue mich auf den 11. Oktober."