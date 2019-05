Strache soll 37.000 Vorzugsstimmen haben und könnte in EU-Parlament einziehen

Nach der Regierungsbank ins EU-Parlament? Geht es nach dem Wunsch von ein paar tausend FPÖ-Wählern, soll der zurückgetretene FPÖ-Chef von Wien nach Brüssel wechseln. Der eigentliche pro forma-Listenplatz von Strache - er stand als 42. auf der Liste - wird eine Woche nach der Ibiza-Affäre und einen Tag nach der EU-Wahl zum Vertrauensvotum von eingefleischten Strache-Wählern.

Allein in Wien entfielen 11.004 Vorzugsstimmen auf Heinz-Christian Strache. In Salzburg erhielt der ehemalige Vizekanzler 1501 Vorzugsstimmen, in Niederösterreich 9.839.