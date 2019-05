Nach Rücktritt: Strache tobt auf Facebook weiter

Straches Fangemeinde steht ungebrochen hinter ihm und teilt seinen Groll auf den Kanzler: Die FPÖ solle ÖVP-Chef Kurz nun per Misstrauensantrag aus dem Kanzleramt drängen, fordern sie in ihren Postings. Viele machen Kurz sogar für das Erscheinen des Ibiza-Videos verantwortlich. Nur einige wenige blaue Facebook-Fans beginnen an Strache zu zweifeln, der Großteil übernimmt den Slogan "Jetzt erst recht".