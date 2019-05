Kurz könnte Erster werden, dem Misstrauen ausgesprochen wird

Sind das viele?

Eher ja. In der vorigen Gesetzgebungsperiode (Kabinette Faymann II bzw. Kern) wurden insgesamt 13 Misstrauensanträge eingebracht, allerdings in vier Jahren. Der gegen Kurz wäre der neunte in nur eineinhalb Jahren.

Den Rekord hält freilich das Kabinett Faymann I (2008 bis 2013) mit satten 41 Misstrauensanträgen - großteils eingebracht von FPÖ und BZÖ.