Straches Rückzieher: Was Sie über seinen Beinahe-Arbeitgeber wissen sollten

Verkündet wurde am Freitag ein Engagement bei Siegmund „Siggi“ Kahlbacher (59) aus Baden und dessen Immobilien-Gruppe. Kahlbacher selbst bestätigte öffentlich, dass Strache ab September für seine Gruppe tätig sein wird. Doch am Freitagnachmittag wurde der Retourgang eingelegt und der Wechsel absagt. Strache soll in einem Telefonat mit Kahlbacher ein neues Angebot angedeutet haben. Vermutet wird aber auch, dass ihm womöglich Parteifreunde von einem Engagement bei dem schillernden Unternehmer abgeraten haben.

Warten auf den Umbau

Dabei ist der Badener politisch bei der FPÖ anzusiedeln. Seine Wurzeln reichen bis in die Ära von Jörg Haider zurück. In seiner Heimatstadt gilt er als umtriebig, auskunftsfreudig und gut vernetzt. In Baden selbst hat Kahlbacher für seine K.Y.A.T.T.-Group das „ Hotel Sacher“ und das „Grandhotel Sauerhof“ erworben. Das Sacher ist in Betrieb, beim Sauerhof wartet man seit Jahren, dass endlich mit dem Umbau begonnen wird. Kahlbacher hat kürzlich für das denkmalgeschützte Gebäude den notwendigen Bescheid erhalten.

Er will mit der neuen „ Sauerhof GmbH“ in zwanzig Monaten ein Luxus-Ressort mit 111 Zimmern errichten. Im Burgenland steht sein Name für das Hotel „Vier Jahreszeiten“ in Lutzmannsburg und das Projekt „Infinity Life Ressort“ in Jennersdorf, das er dort verwirklichen will. Beim Sauerhof, in Jennersdorf und bei einem Hotelprojekt in Gastein ist laut Firmenbuch eine Gruppe um Iskander Karimov aus Kazan, Russland, an Bord.