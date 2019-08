Strache nimmt Job in Immobilienbranche doch nicht an

Es deutete alles darauf hin, dass Heinz-Christian Strache ab September in der Immobilienbranche arbeiten würde. Zumindest der K.Y.A.T.T. Immobilien Entwicklungs GmbH in Baden in Niederösterreich hat er nun laut Ö1 allerdings telefonisch abgesagt.

Laut Medienberichten galt es als beschlossene Sache, dass Strache bei der malaysisch-österreichischen Kyatt-Gruppe anheuern sollte. Auch die Rahmenbedingungen schienen passend, denn die Gruppe ist mehrheitlich im Besitz des ehemaligen FPÖ-Parteisekretärs Siegmund Kahlbacher.

Kahlbacher hatte im Ö1-Mittagsjournal zuvor noch bestätigt, dass Strache bei ihm in Wien anheuern werde. Daraufhin soll Strache Kahlbacher angerufen und ihm abgesagt haben.