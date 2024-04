Fellner und Strache: "Pathologischer Hass" und "Kooperation im Übermaß"

Chats zwischen Schmitt und Strache verdeutlichen, dass die beiden offensichtlich ein gut eingespieltes Team waren. So bietet Schmitt Strache wiederholt an, zur TV-Talkshow mit Moderatorin Katia Wagner zu kommen, um etwa über die Mindestsicherungsreform oder die Identitären zu diskutieren. "Die anderen Gäste können wir gemeinsam auswählen", meint Schmitt.

Schwierig - können wir ja am Mo besprechen; LG!

In besagtem Artikel von Schmitt, der mittlerweile online nicht mehr aufrufbar ist, unterstützte Verfassungsrechtler Michael Geistlinger das Ansinnen des damaligen Innenministers Herbert Kickl (FPÖ), gefährliche Asylwerber in Sicherungshaft zu nehmen.

Prinzipiell stört Schmitt, dass es "zu wenig Anweisungen" in der Berichterstattung der Krone gebe, wie er Strache auf Nachfrage am 1. Mai offenbart. Einige Redakteure würden gar machen, "was sie wollen".