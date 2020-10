Strache-Chats: FPÖ-Wahlkampf mit langem "Gang Bang Bus"

Geplante Postenbesetzungen im ORF?

Zudem berichtet das profil von "offenkundigen Absprachen der Blauen mit der ÖVP", die sich aus den Chats ergeben würden. So soll ORF-Stiftungsrat Norbert Steger mit der FPÖ-Spitze über Postenbesetzungen bei ORF Online gechattet und dabei auch konkrete Namen von Journalisten genannt haben, die in Chefpositionen gehievt werden soll - in Absprache mit ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Das geschah am 8. Mai 2019, eine Woche bevor der Ibiza-Skandal öffentlich wurde. Laut dem Bericht dürfte also nichts davon in die Tat umgesetzt worden sein.

Stephanie Krisper, Neos-Fraktionsführerin im Ibiza-Untersuchungsausschuss, reagierte via Aussendung und zeigte sich entrüstet, "mit welcher Dreistigkeit" unter Türkis-Blau Posten "verschachert" worden seien.