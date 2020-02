Strache als Spitzenkandidat: "Sein Name ist sein Kapital"

DAÖ will in den kommenden Wochen darüber beraten, mit welcher Bezeichnung sie auf dem Stimmzettel zur Wien-Wahl stehen will. Varianten gibt es viele. Beginnend damit, ob sich DAÖ als "Bewegung", "Liste", "Allianz" oder "Plattform" begreift. Strache als Name allein wird wohl nicht angeführt werden.

Allein schon deshalb, weil man von der Domain www.strache.at automatisch auf die Homepage der FPÖ weitergeleitet wird.

"Liste Strache" oder "Liste HC“ ist wahrscheinlicher. Jedenfalls ist die Domain www.liste-strache.at seit 30. September 2019 registriert, www.liste-hc.at ist ebenfalls als Domain registriert. Wer dies veranlasst hat, das geht aus der "whois"-Domainsuche nicht hervor.

Wofür Strache und die DAÖ stehen wollen? Für "freiheitliche Politik". Heinz-Christian Strache gibt sich am Aschermittwoch politisch zuversichtlich: "Wir schreiben Geschichte. Ich bin das Original."

Was genau Strache und potenzielle Wähler unter "Original" und "freiheitlicher Politik" verstehen, das wird erst in den kommenden Wochen bekannt werden, denn das Parteiprogramm steht ebenso wenig wie die Nachfolge-Bezeichnung für DAÖ. "Auffällig war bei Straches Aschermittwochrede, dass er sich mehrfach gegen Antisemitismus ausgesprochen hat", sagt Bachmayer.