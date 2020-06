Der Kanzler rät dem ORF die innere Reform

So klein kann die Große Koalition gar nicht sein, dass sie im ORF die größte Mehrheit aus der Hand gäbe. Das zeigte sich zuletzt im neuen ORF-Stiftungsrat, wo am Mittwoch die bisherige Vorsitzende Brigitte Kulovits-Rupp wie zu erwarten abgewählt worden ist. Neuer Vorsitzender mit 29 von 35 Stimmen wurde Dietmar Hoscher, der auf einem Ticket der SPÖ in das oberste ORF-Gremium eingezogen ist und als Vorgabe der Partei an ihren „Freundeskreis“ gilt. Im vorgeblich entpolitisierten ORF heißen so die informellen Fraktionszusammenschlüsse von Rot und Schwarz (die übrigen Parteien haben nur jeweils einen Vertrauten im Stiftungsrat sitzen).

Kulovits-Rupp hatte im Vorfeld für Wirbel gesorgt, weil sie transparent gemacht hatte, was so nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war: „Dass in der Frage der Kandidatur für den Vorsitz eine ,nicht diskutierbare‘ Vorgabe präsentiert wurde, hat mir ein solidarisches Mittragen unmöglich gemacht“, so Kulovits-Rupp am Montag. Sie trat demonstrativ aus dem SPÖ-„Freundeskreis“ aus.

Hoscher verwahrte sich am Mittwoch entschieden dagegen, eine solche Vorgabe zu sein: „Das geht rechtlich nicht, und das ist auch de facto nicht passiert“, sagte der frisch bestellte neue Vorsitzende nach der konstituierenden Sitzung. „Ich war weder in dieser noch einer anderen Funktion einer Partei verpflichtet.“ Woher kommt dann die hartnäckige Zuschreibung, er sei ein Wunsch der SPÖ-Führung? Er sei von der Partei für den Stiftungsrat nominiert worden, so Hoscher: „Das ist meine Beziehung zur SPÖ.“ Und: „Wenn Sie es wissen wollen, es ist kein Geheimnis, weil das meine ganze Familie auch war: Ja, ich bin SPÖ-Mitglied und damit hat es sich.“