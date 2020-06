VP-Modell: 25 Prozent Eingangssteuer ab 11.000 €

In einem sind sich SPÖ und ÖVP einig: der Eingangssteuersatz von 36,5 Prozent soll auf 25 Prozent sinken.Die ÖVP will diese 25 Prozent künftig auf Einkommen zwischen 11.000 und 16.000 Euro einheben. Das gesamte ÖVP-Konzept wird Vizekanzler Reinhold Mitterlehner heute gemeinsam mit Finanzminister Hans Jörg Schelling präsentieren.Wie der KURIER berichtete, hat Schelling Experten beauftragt, herauszufinden, mit welcher Tarifsetzung der Selbstfinanzierungsgrad einer Steuersenkung am höchsten wäre. Je genauer die Steuertarife im unteren Einkommensbereich gesetzt sind, umso mehr Geld landet im Konsum und geht in Form von Mehrwertsteuer wieder zurück an den Fiskus.Der Spitzensteuersatz von 50 Prozent soll laut ÖVP nicht mehr ab einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro gelten, sondern erst ab 100.000 €. Die SPÖ will die 50 Prozent Spitzensteuer künftig ab 80.000 € einheben.

Wie will die ÖVP die Steuerreform finanzieren?

Neue Steuern lehnt die ÖVP ab, aber nicht die Erhöhung von Steuern, etwa in Form von Ausnahmebeseitigungen. Wie berichtet, rechnet die politisch besetzte Steuerreform-Expertengruppe die Beseitigung der ermäßigten, 10 %- Mehrwertsteuer auf bestimmte Güter durch(Kanalgebühren, Hotelnächtigungen Bücher, Zeitungen, Theater- und Konzertkarten, Schnittblumen etc). Was davon letztlich teurer wird, ist offen.

Einig sind SPÖ und ÖVP, dass durch Betrugsbekämpfung rund eine Milliarde herein kommen könnte. Gespart werden soll in der Verwaltung und bei Förderungen.