Roter Steuervorschlag heizt Streit um Modelle an

Bevor die SPÖ Montagabend über ihre Pläne informierte, gab es ein Hickhack zwischen den Koalitionsparteien. Sozialminister Rudolf Hundstorfer äußerte sich skeptisch, was die teilweise Anhebung der reduzierten Mehrwertsteuersätze angehe. Eine Erhöhung in Teilbereichen, etwa bei Antiquitäten, könne er sich aber vorstellen, sagte der Sozialminister am Rande einer SPÖ-Veranstaltung in Leopoldsdorf im niederösterreichischen Marchfeld.

Grundsätzlich verwies Hundstorfer die ganze Debatte um eine Erhöhung der Mehrwertsteuer in "das Reich der Gerüchte". Er betonte, dass es für eine etwaige Anhebung der Mehrwertsteuer-Sätze kein Konzept gebe: "Das ist jetzt nicht das Thema."

Hans Jörg Schelling wies die kolportierten "Geheimpläne" der ÖVP zur Steuerreform zurück. Die Presse am Sonntag berichtete, dass die ÖVP der Expertenkommission Wünsche gemeldet habe, wonach die Lohn- und Einkommenssteuer gesenkt sowie Familien und Wirtschaft entlastet werden sollen. Das würde insgesamt 6,6 Milliarden Euro bringen.

"Der Entlastungssatz wird insgesamt fünf Milliarden Euro in der Periode von 2016 bis 2018 betragen", erklärte Schelling gestern am Rande eines EU-Finanzministerrates in Brüssel. Das habe die Regierung bei ihrer Klausur in Schladming so vereinbart, betonte der ÖVP-Finanzminister. Das Papier der Steuerreform-Kommission kenne er jedenfalls nicht.