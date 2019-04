Steuerreform: 3.000 Euro Firmengewinn für Mitarbeiter

Interessant für alle Arbeitnehmer ist vor allem die große Tarifsenkung plus eine Lohnnebenkosten-Entlastung, in die der Löwenanteil des Gesamtvolumens fließt. Heute, Dienstag, präsentiert die Bundesregierung das große Ganze der Steuerreform. Ein Überblick:

- Gewinne an die Mitarbeiter Betriebe sollen in Zukunft die Möglichkeit bekommen, bis zu zehn Prozent ihres Gewinnes steuerfrei an Mitarbeiter auszuschütten. Gedeckelt ist die Gewinnbeteiligung aber mit 3000 Euro pro Person und Jahr. Derzeit gibt es eine analoge Regelung für die Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmen selbst, etwa in Form von Aktien. Nun können sie direkt am Gewinn beteiligt werden, was wie eine Jahresprämie oder ein 15. Monatsgehalt zu sehen ist. Freilich sollen das die Betriebe freiwillig machen, sie werden nicht dazu verpflichtet.

- Die Körperschaftssteuer sinkt in zwei Schritten Nach Protest der Industrie gibt es jetzt auch die versprochene Senkung der Körperschaftssteuer (KöSt). Sie sinkt im Wahljahr 2022 von 25 auf 23 Prozent, nach der Wahl dann auf 21 Prozent. Die SPÖ kritisiert das. Die Regierung beteilige sich damit am ruinösen internationalen Steuerwettbewerb nach unten.