Entlastung für Firmen und Anleger gefordert

Die Finanzquellen der heimischen Unternehmen sehen in grober Einteilung so aus: Gut ein Drittel kommt von den Banken, ein Drittel stemmen die Firmen selber, ein Achtel kommt über börsennotierte Aktien. Neuere Finanzierungsformen wie Kapital von Business Angels, Venture-Capital-Gebern oder Crowdfunding spielen noch keine wirkliche Rolle. Robert Ottel, Voest-Vorstandsmitglied und Präsident des Aktienforums, will das Eigenkapital gestärkt sehen. Sprich: Es sollten sich wieder mehr Anleger für Aktien interessieren. Ottels Forderung: Die Kapitalertragsteuer auf Kursgewinne sollte von 27,5 wieder auf 25 Prozent gesenkt werden.

Und außerdem sollte wieder eine Behaltefrist eingeführt werden, nach der Kursgewinne steuerfrei sind. Ottel kann sich eine fünfjährige Frist vorstellen. Aktuell werden Daytrader und treue Aktionäre, die ihre Papiere Jahrzehnte behalten, gleich behandelt. Eine Steuerbefreiung für langfristigen Aktienbesitz könnte auch der Altersvorsorge dienen.