Steßl ruft zum Kampf gegen Steuerbetrüger in der EU auf

Jetzt nimmt die SPÖ-Politikerin Sonja Steßl die Steuerhinterzieher in der EU ins Visier. Pro Jahr verlieren die EU-Mitgliedsländer nämlich rund 1000 Milliarden Euro durch Steuerbetrug. Geld, das Staaten für die Krisenbewältigung dringend benötigen.

"Wir könnten mehr für unsere Sozialsysteme, für Wachstum, Wettbewerb, Arbeitsplätze und Forschung tun, wenn wir das Steuergeld hätten, das durch Umgehungen, Hinterziehungen und Betrug für den Staat verloren geht", betont sie gegenüber dem KURIER.

Die Finanz-Staatssekretärin will "Schluss mit Profit-Shifting" in der EU machen. Was in Österreich als Gesetz seit März 2014 gilt, verlangt sie für alle Mitgliedsländer. Österreich hat sich mit diesem Gesetz die strengsten Regelungen in der EU verordnet. Gewinne müssen demnach dort besteuert werden, wo sie erwirtschaftet werden. "Steuervermeidenden Verschiebungen von Gewinnen per Zinsen und Lizenzgebühren in Steueroasen im Ausland wird damit radikal ein Riegel vorgeschoben", sagt Steßl.