Sterben – ein Spießrutenlauf?

Nikola Göttling und Stefan Mezgolits können an diesem Donnerstag nicht im Verfassungsgerichtshof (VfGH) sprechen. Ihr Gesundheitszustand lässt ein persönliches Erscheinen nicht zu. Und dennoch finden ihre Stimme an diesem Tag bei den Höchstrichtern Gehör. Die Wienerin und der Burgenländer leiden an Multipler Sklerose. Es gibt keine Chance auf Heilung oder Besserung. Mezgolits kann das Bett seit 2017 nicht mehr verlassen. Was die beiden eint: Sie wollen selbst entscheiden, wann sie sterben.

Vor vier Jahren entschied der VfGH, dass Beihilfe zum Suizid nicht mehr automatisch strafbar ist. In Kraft trat die neue Bestimmung am 1. Jänner 2022. Seither haben zumindest 181 Menschen einen assistierten Suizid in Anspruch genommen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor, nicht jeder Fall wurde entsprechend registriert.

Doch die bestehende Regelung hat nach Ansicht von Kritikern Schwächen – und die sind am Donnerstag bei einer öffentlichen Verhandlung der Höchstrichter Thema.