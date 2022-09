Steiermark: Drexler neuer ÖVP-Obmann

Schützenhöfer: "Ich habe in der Nacht nachgedacht"

Schützenhöfer brachte den Wahlvorschlag ans Rednerpult und scherzte zum Auftakt des Samstags: "Jetzt werde ich euch überraschen. Ich habe in der Nacht nachgedacht." Die Delegierten lächelten, wohlwissend, dass er Drexler vorschlagen wird. "Christopher ist der Nachfolger, den ich mir lange gewünscht habe." Für den Vorschlag hielt sich Schützenhöfer an seinen "inneren Kompass": "Was ist gut für das Land und die Menschen. Das kann für die Partei nicht schlecht sein." Der innere Kompass werde immer wichtiger, denn "Fahnen im Wind gibt es wie Sand am Meer."

Drexler sei die neue Generation, "aber er arbeitet schon seit 30 Jahren an meiner Seite. Er stärkt den Geist des Fortschritts, ist gut vorbereitet und hat ein Netzwerk auch in Wien", so Schützenhöfer. "Er wird mit euch das Land in eine gute Zukunft führen. Was er jetzt braucht, ist eure Unterstützung." Der Alt-LH appellierte an jede Delegierte und jeden Delegierten: "Übernehmt bei der Wahl Verantwortung und stärkt Christopher Drexler."