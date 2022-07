LH Drexler: "Glaube an Gestaltungskraft von Schwarz-Rot - auch auf Bundesebene"

Zehntausende Kunden der Energie Steiermark und der Energie Graz - Unternehmen, die zu einem Teil dem Land gehören - erhalten demnächst ein Kündigungsschreiben, die Preise werden deutlich hochgeschraubt.

Die Meldung erwischt Christopher Drexler (ÖVP) am falschen Fuß - sie kam just an seinem zweiten Arbeitstag als neuer Landeshauptmann der Steiermark. In der "ZiB2" am Dienstag verteidigt er die Maßnahme dennoch: Es gebe überall moderate Preissteigerungen, so auch bei der Energie. Es sei gut, dass zuvor noch der "Steiermark-Bonus" beschlossen wurde, der sozial Schwächeren - zusätzlich zu den Anti-Teuerungs-Boni auf Bundesebene - 300 Euro bringt.

"Sehr offensiver Transparenz-Kurs"

In seiner Antrittsrede im Landtag hat Drexler mehr Transparenz versprochen und die anderen Parteien eingeladen, rasch in Verhandlungen einzutreten. Wie ernst ist es ihm mit dieser Offensive? "Es ist wichtig, dass man auf verschiedenen Ebenen proaktiv handelt und auch Fehler zugibt, um das Vertrauen wieder stärken zu können", betont Drexler. Ein Vorschlag wäre etwa, dass alle Spitzenpositionen in der Landesverwaltung künftig ausgeschrieben werden müssen.

Stichwort: "Vertrauen stärken". Seine Partei ist durch Korruptionsvorwürfe arg in Bedrängnis gekommen, gegen mehrere Spitzenpolitiker in Bund und Land wird ermittelt. Drexler wehrt sich allerdings gegen Vorverurteilungen und Versuche der politischen Mitbewerber, die ÖVP "in Richtung einer Korruption zu branden".

"Anklage und Ermittlungen sind das eine, Verurteilungen das andere", sagt der neue steirische Landeshauptmann. "Wenn es eine Anzeige gibt, wird die Staatsanwaltschaft natürlich aktiv. Daraus kann man aber nicht ableiten, dass eine gesamte Partei korrupt ist oder ein Korruptionsproblem hat."

In der steirischen Landespartei werde er jedenfalls "einen sehr offensiven Kurs in Sachen Transparenz fahren".