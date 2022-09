Christopher Drexler: „Ich bin ein Quäntchen rechts der Mitte“

Vor zwei Monaten trat er die Nachfolge von Hermann Schützenhöfer als Landeshauptmann der Steiermark an. Am kommenden Samstag wird er am Landesparteitag der steirischen ÖVP an deren Spitze gewählt. Im Club 3, dem Talk von KURIER, Kronenzeitung und Profil spricht Christopher Drexler (51) über Karl Nehammer, seine Ziele in der Steiermark und Ausschalt-Reflexe.

Christopher Drexler über die Umfragewerte der ÖVP: „Pandemie, Wirtschafts- und Energiekrise: Wir sind mit der Bewältigung mehrerer Krisen gleichzeitig beschäftigt. Vor diesem Hintergrund sind die Umfragewerte der ÖVP meine geringste Sorge.“

… den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss: „Ich sage Ihnen: Mich hat in zwei Monaten als Landeshauptmann kein Mensch auf diesen U-Ausschuss angesprochen. Ich halte das für einen oppositionellen, parlamentarischen Lausbuben-Streich.“