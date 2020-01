Startschuss für Klimaticket: Regierung reist im Bus zur Klausur

Das Klimaticket soll bei der heute in Krems stattfindenden ersten Regierungsklausur nur am Rande behandelt werden. Die Anreise wird die Regierung mit einer gemeinsamen Busfahrt vom Bundeskanzleramt weg absolvieren. Die Klimabilanz eines vollbesetzen Busses ist im Vergleich zum Pkw gut. Zwar verbraucht ein Reisebus über 40 Liter Diesel pro 100 Kilometer, dividiert man das aber durch die Anzahl der 17 Regierungsmitglieder und deren Mitarbeiter, ist der Pro-Kopf-Ausstoß überschaubar.

Der KURIER hat sich die verschiedenen Anfahrtsmöglichkeiten zur Klausur in Krems angesehen und Dauer, Kosten sowie den -Verbrauch verglichen. Am ökologisch schlechtesten schneidet dabei die Benzin-Dienstlimousine mit rund 21 Kilo ab.

Mit den Öffis dauert es zwar ein wenig länger, dafür ist die Ökobilanz aber gut. Am saubersten wäre es natürlich mit dem Fahrrad (mehr als vier Stunden Fahrzeit). Oder per Wanderung durch den Wienerwald. Gemäß Google-Maps dauert der Fußweg über 14 Stunden. Das zieht aber wohl niemand in Betracht.