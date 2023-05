Brennpunktschulen: Starke Führung und "offene Klassen" als Ausweg?

"Lernen von den Besten"

Gleichzeitig zeigt die Studie an diesen Schulen einen konsequenten Fokus auf Unterrichtsqualität. Neben Fortbildungen stehen nach dem Motto "Lernen von den Besten" die Klassenzimmer immer offen, Lehrkräfte geben einander Feedback und besonders erfolgreiche Pädagogen zeigen vor, wie hervorragender Unterricht funktioniert. Außerdem gibt es in den Daten zahlreiche Hinweise darauf, dass Entscheidungen zur Schulqualitätsentwicklung unter Heranziehung von bereits publizierter Forschung getroffen oder dass dafür selbst kleinere Forschungsprojekte an der Schule durchgeführt werden.

In Österreich sind die Schulleitungen in ihren Handlungsmöglichkeiten durch einen Mangel an Freiraum, Zeit und Ressourcen vergleichsweise eingeschränkt, wird in der Studie betont. "Wenn Schulleitungen mit administrativen Tätigkeiten 'zugedeckt' werden - dies ist eine häufige Klage von Schulleitungen in Österreich - wird echtes pädagogisches Leadership kaum möglich sein", fordert Bernhard eine Entlastung von Administration und die Einführung eines mittleren Managements.

