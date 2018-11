Standortentwicklungsgesetz kommt ohne Automatismus

Ziel sei es, das abgeänderte Gesetz diesen Mittwoch im Ministerrat zu beschließen, so der Sprecher weiter. Es stünden bis dahin aber noch letzte Arbeiten an. Laut Krone sollen UVP-Verfahren, die zu lange dauern, zur nächsten Instanz wandern.

Schramböck hatte bereits am Wochenende in einem Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten zum Inkrafttreten gesagt: "Geplant ist der 1.1.2019. Mir ist wichtig, dass künftig Fristen eingehalten werden, vor allem in der ersten Instanz müssen wir beschleunigen."

Der Plan der ÖVP-FPÖ-Regierung, die UVP-Verfahren großer Bauvorhaben durch einen Automatismus zu beschleunigen, war auf Widerstand bei Umweltschützern, Juristen und einigen Bundesländern gestoßen.