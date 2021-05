Stainer-Hämmerle über Blümel: "Er spielt auf Zeit"

Also doch: Das Finanzministerium lieferte am Donnerstag im Eiltempo massenhaft Akten an den Ibiza-U-Ausschuss. Zuvor hatte der Verfassungsgerichtshof in einem einmaligen Schritt den Bundespräsidenten gebeten, notfalls eine Zwangsvollstreckung im Ressort von Gernot Blümel (ÖVP) durchführen zu lassen.

Die Kisten mit 204 Ordnern, die dann bei der Parlamentsdirektion ankamen, hätten "zumindest teilweise schon vorbereitet" ausgesehen, meinte Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle am Freitag in der ZiB2. Da der U-Ausschuss am 22. September zu Ende sei, fahre der Finanzminister eine Verzögerungstaktik. "Er spielt auf Zeit", so Stainer-Hämmerle: "Alles, was unternommen werden kann, um die Untersuchungen hier zu verzögern, wird in Anspruch genommen."