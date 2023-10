Staatsschutz: "Letzte Generation" ist "eindeutig nicht extremistisch"

In den vergangenen Monaten erregten vor allem die Blockade-Aktionen der Aktivistinnen und Aktivistinnen der "Letzten Generation" auf zahlreichen Autobahnen Aufmerksamkeit - unter anderem auf der Westautobahn (A1) in St. Pölten, der Brennerautobahn (A13) in Tirol sowie der Südosttangente (A23) in Wien.

Wegen der letzten Autobahn-Blockade in St. Pölten im September prüft die Staatsanwaltschaft Wien aktuell Ermittlungen. Damals waren 17 Anzeigen erstattet worden.

➤ Mehr lesen: "Letzte Generation" blockierte Brücke in Innsbruck