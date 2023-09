"Letzte Generation" demonstriert in drei Bundesländern für Klimaschutz

In Graz entschied man sich, den Protest in der Petersgasse durchzuführen, in Innsbruck wurden beide Richtungen der Bundesstraße 171 blockiert, während in Linz der Verkehr bei den Autobahnabfahrten an der Prinz Eugen Straße aufgehalten wurde.

Begründet wird der Protest abermals damit, dass die Bundesregierung sich nicht an die Einhaltung der eigenen Klimaziele halte. “Die Klimakrise bedroht Gesundheit, Ernährung, Bildung und Zukunft unserer Kinder und der Kinder weltweit", erklärt ein Protestierender und fünffacher Familienvater. "Bedrohlich sind auch neu auftretende Infektionskrankheiten, für die es oft weder Impfung noch Behandlung gibt. Wenn Sie hier im Stau stehen und verständlicherweise verärgert sind, denken Sie bitte daran, dass wir für die Zukunft ihrer Kinder protestieren. Greifen Sie zum Handy, schreiben Sie eine Nachricht und fordern Sie die Politikerinnen und Politiker auf, die Emissionen rasch zu senken und den Empfehlungen des Klimarates zu folgen."

