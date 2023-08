"Letzte Generation" dreht Kinofilm über die eigenen Proteste

Schon seit einigen Wochen würden die Arbeiten laufen. Der Arbeitstitel: "Inside Letzte Generation". Zeigen soll der Protest die Gruppe vor, während und nach den Protesten. "Wir wollen sozusagen die Innenperspektive, wir wollen verstehen, worum es den Menschen geht, die sich an diesen Protesten beteiligen, wir wollen sie kennenlernen", so Schiebel in einem Video. Dafür seien die Mitglieder der "Letzten Generation" mit kleinen Kameras ausgestattet worden.

Wenig Hoffnung auf Förderungen

Weil dieser Film, der aus der Innenperspektive der "Letzten Generation" kommen soll, laut Schiebel nur wenig Hoffnung auf Förderungen habe, soll der Film über Crowdfunding finanziert werden. Schon jetzt kann dafür gespendet werden.