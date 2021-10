Sprickler-Falschlunger erneut Parteichefin der SPÖ Vorarlberg

Die 65-jährige Allgemeinmedizinerin Gabriele Sprickler-Falschlunger hat zum zweiten Mal den Parteivorsitz der Vorarlberger Sozialdemokraten übernommen. Wie schon zwischen 2016 und 2018 soll sie eine "Interimslösung" sein. Sprickler-Falschlunger ist nicht angetreten, um den Vorarlberger Sozialdemokraten selbst zu Höhenflügen zu verhelfen. Vielmehr geht es für sie darum, bis zur Landtagswahl 2024 eine Persönlichkeit zu finden, die die SPÖ langfristig führen kann und will.

Karriere beendet

Eigentlich hatte Sprickler-Falschlunger ihre politische Karriere nach der Landtagswahl 2019 beendet. Sie praktizierte weiter als Ärztin (bis heute) und blieb ein "politischer Mensch", wie sie selbst sagte. Die Vorgänge in der SPÖ Vorarlberg in den vergangenen Wochen und Monaten - offener Streit um den Parteivorsitz und Misstrauen - bewogen sie nun, den Schritt zurück in die Politik zu wagen. Der Wunsch aller in der SPÖ sei es, "uns endlich wieder auf Inhalte zu konzentrieren und persönliche Befindlichkeiten in den Hintergrund zu stellen", sagte sie. Sie sei davon überzeugt, dass es ihr gelingen werde, die aufgerissenen Gräben in der Partei wieder zuzuschütten, "damit wir gemeinsam an den dringendsten Problemen arbeiten können".