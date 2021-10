ÖVP stürzt in "profil"-Umfrage ab

Würde die ÖVP mit einem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz antreten, käme die ÖVP auf 26 Prozent (minus neun Prozentpunkte), die SPÖ stünde bei 24 Prozent (plus drei Prozentpunkte), gefolgt von der FPÖ mit 18 (minus ein Prozentpunkt), den Grünen mit 14 Prozent (plus zwei Prozentpunkte) und den NEOS mit zwölf Prozent (plus ein Prozentpunkt). Gemessen wurde auch ein mögliches Abschneiden der impfskeptischen Partei MFG: Sie würde je nach Variante drei bis vier Prozent erreichen.

Großteil glaubt Kurz nicht

Nur 16 Prozent würden Alexander Schallenberg bei der fiktiven Direktwahl zum Bundeskanzler wählen. Stünde Sebastian Kurz zur Wahl, würden ihn 20 Prozent direkt zum Kanzler wählen – ein Minus von acht Prozent zu seinem Wert im Vormonat.