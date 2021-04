Spott für ÖVP-Abgeordneten nach Intensivbetten-Sager

ÖVP-Nationalratsabgeordneter Laurenz Pöttinger sprach sich am Donnerstag gegen die Forderung der FPÖ-Fraktion aus, die Intensivbettenkapazität in Österreich zu erhöhen. Seine eher ungewöhnliche Begründung: "Sie wissen genau, dass ungefähr ein Drittel all jener, die auf der Intensiv liegen, diese Krankheit nicht überleben. Das heißt, ihre Aufstockung (der Intensivbetten, Anm.) wäre eine wesentliche Erhöhung der Toten in diesem Land."

Mehr Intensivbetten verursachen also mehr Tote? Die FPÖ-Abgeordneten reagierten mit schallendem Gelächter, Social Media mit Spott, Häme und teils niveaulosen Herabwürdigungen Pöttingers.