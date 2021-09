SPÖ zum Klimaschutz: "ÖVP und Grüne bringen seit Monaten kein Gesetz zusammen“

Nach der Sommerpause marschierten Jugendliche am Freitag auf die Straßen für den Kampf gegen den Klimawandel. "Ein Weckruf an alle Regierungen weltweit." - so bezeichnet SPÖ-Bundesparteivorsitzende und Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner den Klimastreik von Fridays for Future. "Die zunehmenden Naturkatastrophen auf der ganzen Welt zeigen uns deutlich, wie wichtig ein entschlossenes Handeln im Klimaschutz ist", sagt Rendi-Wagner. Doch laut SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr bringen "ÖVP und Grüne seit Monaten kein Gesetz zusammen.“