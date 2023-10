SPÖ will "leistbares Leben" in der Verfassung verankern

Babler: "Kapitaler Fehler der aktuellen türkis-grünen Bundesregierung"

"Was wir in den letzten Monaten erlebt haben, ist ein von der Bundesregierung geduldeter Wohlstandsraub an der Bevölkerung", befand SPÖ-Chef Andreas Babler in einer Stellungnahme. "Es war nicht nur unmoralisch, die Teuerungswelle komplett ungebremst auf alle Menschen in Österreich loszulassen, es war auch wirtschaftspolitisch ein kapitaler Fehler der aktuellen türkis-grünen Bundesregierung", heißt es in dem Leitantrag, der der APA vorliegt und der am Bundesparteitag Mitte November in Graz beschlossen werden soll.

Die Regierung weigere sich "seit zwei Jahren konsequent, mit Markteingriffen die Preise zu senken und hält an ihrer gescheiterten Politik der Einmalzahlungen und des Nichtstuns fest", meinen die Roten.