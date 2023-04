SPÖ-Vorsitz: Ex-Bundespräsident Fischer stellt sich offen hinter Rendi

Bisher hatte Fischer eine klare Empfehlung für die am Montag startende SPÖ-Mitgliederbefragung vermieden und Rendi-Wagner nur indirekt unterstützt ("Ich bin im Team Loyalität und Vernunft"). Für das "Team Loyalität" läuft er weiter auf: "Nach meinem Verständnis hat sie die Unterstützung all jener verdient, die an einem gemeinsamen Erfolg dieser Partei interessiert sind."

"Flügel-Verbinder"

Weiter keine offizielle Festlegung gibt es dagegen von Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich, der als Unterstützer des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil gilt. Er wisse zwar schon, wen er wähle, will das aber nicht sagen, so Hergovich in der Presse am Sonntag. "Ich sehe mich als eine Art Flügel-Verbinder, daher habe ich auch eine besondere Verantwortung und gebe keine Empfehlung ab."

Diese Woche hatten sich bereits alle Ex-SPÖ-Kanzler - bis auf Christian Kern - als Unterstützer für Rendi-Wagner deklariert.