Neue Allianz in der SPÖ: Rote Länder wollen im Bund gehört werden

Brücke zwischen Stadt und Land

Die neue Allianz werde bis Ende Juni eine Infrastrukturoffensive für den ländlichen Raum auf den Tisch legen, kündigte Lindner an. "Die Sozialdemokratie will eine starke Brücke zwischen Stadt und Land sein", betonte er weiter, man wolle den ländlichen Raum stärker berücksichtigen.

Er habe noch als AMS-NÖ-Chef das erste Klimaschutz-Ausbildungszentrum in Europa im Bezirk Horn im Waldviertel angesiedelt, denn es gehe darum "nicht nur in Ballungsräume zu investieren, sondern auch in vernachlässigten Regionen Arbeitsplätze zu schaffen", meinte Hergovich. Dornauer wiederum habe als Bürgermeister der Tiroler Gemeinde Sellrain "die ganze Bandbreite" der Kommunalpolitik bearbeitet. Ein nächstes Treffen der vier SPÖ-Bundesländer-Chefs sei im Sommer in Tirol geplant.