Salzburg: Mit Doskozil und Egger im Zug nimmt Wahlkampf Fahrt auf

Hände werden geschüttelt. „Ist das nicht der Burgenländer?“, fragt eine Bahnreisende im Vorbeigehen. Erstaunte Blicke begleiten den mächtigen Landeshauptmann aus dem Burgenland und Salzburgs jungen SP-Chef David Egger.

Austausch, Bahn-Fahrt und Besuch im Einkaufszentrum

Hans Peter Doskozil besuchte am Freitag seinen Parteikollegen, der vor einem intensiven Wahlkampf steht. Nach einem Austausch in der SPÖ-Zentrale in der Wartelsteinstraße trafen Doskozil und Egger zu Mittag bei der S-Bahn-Station Taxham unweit des Einkaufszentrums Europark ein. Für eine einzige Station waren der mächtige und der junge Rote in die Bahn gestiegen. Gefolgt von Kamera und mehreren Medienleuten.