SPÖ: Und Brian sagt am Kreuz: „Ihr idiotischen Saukerle“

Aber jetzt mal ganz sachlich: Hat Doskozil nicht recht, wenn er sagt, er könne das Wort Narrativ nicht mehr hören? Wo sind die Erzählungen der anderen Parteien? Hatte die ÖVP eine Erzählung, ehe sie von Kurz ins Wählerwunderland überführt wurde? Und wo ist heute, abgesehen von einem märchenhaften Instinkt, die Erzählung? Wie steht es um die Erzählung der FPÖ, die all das, was sie jahrelang erzählt hatte, an der eigenen Spitze nicht einmal im Ansatz selbst lebte? Ehrlichkeit, alles gegen die Schmarotzer – eine einzige Lüge, wie sich beim Ex-Chef herausstellt. Die Erzählung der Grünen? Klima allein ist nicht regierungsfüllend. Und die Pinken? (Bitte einfügen, wenn Ihnen außer Bildung was einfällt.)

Nein, die SPÖ ist noch nicht tot. Sie bräuchte nur jemanden, der sich um ÖGB, Sektionen etc. so wenig schert wie zuletzt Kurz um die Bünde – und das auch durchzieht. Weitere Erfolgskriterien: Quereinsteiger, der oder die davor Karriere gemacht hat, Eloquenz, Unabhängigkeit, im Idealfall eine Frau. Hatte Pamela Rendi-Wagner nicht genau diese Voraussetzungen? Das müsste der Partei am meisten zu denken geben.