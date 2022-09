SPÖ warnt: Teuerung gefährdet Ausbau von Kinderbetreuung

Wie kommt das, hat doch die Bundesregierung im Zuge der 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern noch im Juli stolz den Beschluss der „Kindergartenmilliarde“ verkündet?

Weil die Milliarde nicht auf einmal ausbezahlt wird, sondern der Bund in den kommenden fünf Jahren jährlich 200 Millionen Euro zuschießt, bleibe generell nur eine Mini-Budgeterhöhung von 57,5 Millionen, hatten Vertreterinnen aus der Elementarpädagogik schon im Sommer kritisiert. Nun werde dieser Betrag aber schon alleine von den höheren Baukosten aufgefressen, neue Plätze könnte man keine schaffen, sagt Kollross.

Um gegenzusteuern, fordert die SPÖ nun ein Hilfspaket für die Gemeinden in Höhe von 1,2 Milliarden als kurzfristige Maßnahme. Daneben brauche es aber auch einen Eingriff in den Energiemarkt, etwa das Aussetzen der Merit-Order, also das Entkoppeln von Strom- und Gaspreis. Außerdem wiederholen die Sozialdemokraten ihre Forderung nach einer Milliarde für den Ausbau der Kinderbetreuung pro Jahr.