SPÖ startet Wahlkampf – mit Slogan und Song, aber ohne Wahlprogramm

Rendi-Wagner, die ja erst seit neun Monaten Parteichefin ist, hat in den vergangenen Vorwahlkampf-Wochen zweifellos an Profil gewonnen. Was fehlt, sind die harten inhaltlichen Ansagen, wofür die SPÖ steht. Bei der Erbschaftssteuer etwa ziehen ja viele Rote in unterschiedlichste Richtungen.

Beim Klimaschutz ist es ähnlich. Dessen Wichtigkeit wird inzwischen zwar betont, aber weil man der Erderwärmung nicht mit höheren Benzinpreisen oder einer Steuer für Pendler begegnen darf – das könnte ja Wähler vertreiben –, bleibt am Ende nur eine No-Na-Öffi-Initiative.

Ähnlich auch beim einstigen roten Kernthema Bildung, wo die Roten in Verkennung der politischen Realitäten viel zu lange an der Gesamtschule bis 14 festgehalten haben.